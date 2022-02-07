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07.02.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 7 февраля

Понедельник, как вся наступившая неделя, ожидается сравнительно теплым, сырым и ветреным. На дорогах гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха -3°...+1°C (ощущается как -7°C). Ветер южный, 7-12 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 57%. Температура воздуха +2°C (ощущается как -7°C). Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 29%. Температура воздуха +2°C (ощущается как -8°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Магнитосфера успокаивается. Происходящие геомагнитные колебания не станут причиной возникновения магнитных бурь.

Народные приметы.  Каким этот день будет с утра до полудня, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода с полудня до вечера указывает на вторую половину зимы.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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