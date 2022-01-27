27.01.2022 14:42

IT-сфера и школа предпринимательства: в НТУ "ХПИ" открыли современный инновационный кампус (фото)

Инновационный кампус открыли 27 января на базе Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

Как сообщили в вузе, это первая подобная образовательная площадка в стране. Проект НТУ «ХПИ» вошел в Топ-10 на всемирном конкурсе «QS-Wharton Reimagine Education Awards - 2021», на котором оценивались новаторские педагогические подходы. Всего за победу соревновались более 1300 участников из 105 стран.

В новом кампусе, в двухэтажном здании общей площадью более 2,7 тыс. кв. м, смогут одновременно учиться 300 студентов. Среди образовательных направлений - IT-сфера и школа предпринимательства. Также в кампусе будет работать коворкинг. В целом предполагается переход от декларативной к проектной схеме обучения, которая направлена ​​на приобретение практических навыков для создания продуктов и систем. Это новая технология обучения IT-специалистов для подготовки бакалавров международного уровня.

В открытии инновационного кампуса приняли участие Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, Харьковский городской голова Игорь Терехов, ректор НТУ «ХПИ» Евгений Сокол, представители бизнеса, которые участвовали в реализации проекта.

Городской голова отметил, что образовательные центры такого уровня открывают перед молодыми людьми новые возможности, и, в том числе по этой причине, многие из них захотят учиться и остаться жить в Харькове. Игорь Терехов подчеркнул, что городская власть понимает и выполняет свою задачу - создает необходимую инфраструктуру и является одним из основных заказчиков IT-продуктов.

«Молодежь хочет жить в Харькове. В IT-компании, которые работают в Харькове, приезжают сотрудники из других городов. Молодым людям нужна хорошо оплачиваемая работа, комфортные условия проживания, относительно недорогое жилье и развитая социальная инфраструктура – учреждения образования, спортивные комплексы, современные места отдыха, хорошее транспортное сообщие. Всем этим мы занимаемся. Также мы заказываем современное программное обеспечение для реализации городских проектов, среди которых – «Карточка харьковчанина», «Муниципальная скорая помощь», - сообщил Игорь Терехов.

В свою очередь Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что современные модели развития стран строятся вокруг университетов и высоких технологий. По его словам, благодаря реализации подобных инициатив социально ответственный бизнес помогает возрождать экономику Украины. Ведь в инновационном хабе молодые люди смогут на условиях аутсорсинга работать на иностранные компании, а это - уплата налогов в Харьков и Харьковсую область, а также место концентрации умной и способной молодежи.

«Я призываю бизнес поддерживать инновационные и активные университеты. Мы не можем допустить, чтобы молодежь уезжала. Я буду повсюду приводить ваш пример за основу - город Харьков, Харьковскую «политехнику», социально ответственный бизнес, образование Харькова», - отметил на открытии Сергей Шкарлет.

Также Министр образования и науки сообщил, что Президент Украины назвал 2022-й год годом образования, и в планах государства - повышение зарплат педагогам.

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