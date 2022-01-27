В Харькове отключат электричество в трех районах 28 января: адреса

В пятницу, 28 января 2022 года, в Харькове отключат электричество в части домов трех районов города.
Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.
В пятницу, 28 января, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:
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