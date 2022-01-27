27.01.2022 14:17 Евгений Клочко

В Харькове отключат электричество в трех районах 28 января: адреса

В пятницу, 28 января 2022 года, в Харькове отключат электричество в части домов трех районов города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В пятницу, 28 января, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Северный район:

ул.Авиационная , 81;

ул.Кленовая, 10; 10А; 11; 12; 13; 17; 19; 2; 21; 3; 4; 5; 6; 8; 8А; 9; 9А; ул.Липовая, 1; 1А; 15; 3; 3А; 5; 7; 9; ул.Минская, 100; 100А; 101; 103; 104; 105; 106; 108; 110; 110А; 53А; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63А; 67; 67А; 68; 69; 69А; 70; 70А; 71; 72; 73; 77; 77А; 77Б; 79/81ЛИТБ/3; 84; 86; 87; 87/89; 88; 89; 91/93; 92; 93А; 95; 97; 98А; 99; 99А; ул.Новгородская, 23; 25; 27; 29; 31; 35; 37; 39; 41; 43; 43А; 43/56; 45; 49; 51; 52; 54; 55; 55А; 56; 57; 59; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 75; 77; 79; 81А; ул.Юрия Шевелева, 80. Салтовский район: пр.Юбилейный, 65Б; 67; 84; ул.Владислава Зубенко, 56/13; 58; 58А; 60А; ул.Познанская, 10; 12; 12А; 8; 6; 9; 8А; ул.Старая Озерянка, 10; 12; 6; 8; ул.Бобруйская, 30; 50; ул.Гвардейцев-Широнинцев, 21Б; ул.Дидро, 1; 10; 11; 12; 13; 13Б; 14; 15; 16А; 17; 19; 20; 20/1; 21; 23; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 37; 4; 41/45; 41/45А; 6; 7; 8; 9; ул.Изюмская, 29; 30А; ул.Магаданская, 31/30; ул.Парашютистов, 30; ул.Писемского, 2; 24; 26; 28; 3; 34; 36; 38/2; 4; 5/19; ул.Планетная, 29; пер.Новый 1-й, 10; 12; 12А; 14; 16; 16А; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 30А; 32; 34; 36; 36А; 38; 4; 4А; 47; 49; 51; 53; 55; 57; 59; 6; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 71А; 73; 75; 77; 79; 8; пер.Писемского, 1; 11; 11А; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 19; 20; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 35; 37; 5; 7; 9; пер.Якутский, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 5; 6; 7; 8; 9.

Центральный район: ул.Дача № 55, 1; 10; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 84А; ул.Михаила Гуревича, 27; 6А; 84; ул.Романовичевская, 7. Напомним, 27 января 2022 года в Харькове отключали электричество в части домов пяти районов города.