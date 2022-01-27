27.01.2022 14:05 Виталий Хиневич

Расстрел солдат в Днепре: соседи днепровского стрелка рассказали подробности о его семье

Соседи не представляют, что могло толкнуть парня на совершение этого преступления.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Обозреватель". Сообщается, что жители села Броска Измаильского района Одесской области знают семью Артема Рябчука как верующую, относящуюся к пятидесятникам. Отец стрелка скончался после длительной болезни около 5-6 лет назад.

С односельчанами они не общались тесно, ни с кем не дружили, праздники не отмечали вместе. Более того, в доме не было телевизора и радио, скорее всего запрещенно верой.

Артем не единственный ребенок в семье, у него есть старшая 28-летняя сестра Юля. Девушка проживает на территории России. Матери парня 54 года, где она работает и работает ли вообще, соседи не знают.

Кроме этого, соседи отмечают, что Рябчук был всегда спокойным мальчиком, друзей у него не было. На горке, с которой зимой дети спускались в санях, Артем не появлялся.

Иногда стрелка кривляли словами - "Нас верующие не признают".

Соседи не понимают, как могли призвать в армию парня. Он является, по сути, единственным кормильцем в семье. "Может сам захотел пойти служить?" – добавили они.

Напомним, трагедия произошла около 4 часов утра 27 января 2022 года на территории Южного машиностроительного завода, где военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия по своим сосолуживцам и работникам предприятия. В результате 5 человек погибли, среди них одна работница предприятия, еще 5 получили ранения разной степени тяжести.