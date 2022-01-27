27.01.2022 13:40 Илья Романов

"Действовал как в компьютерной игре": психолог описала действия днепровского стрелка

Военнослужащий не осознавал свои действия и воспринимал происходящие как компьютерную игру.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ во время беседы рассказал психолог Елена Калиниченко.

Она отметила, что исходя из анализа видео фраза "он умудрился убежать" сопровождается нервной ухмылкой. Это указывает на то, что солдат ещё не осознал свои действия и воспринимает все как компьютерную игру, в которой ощущает себя главным героем. Похоже, что обстановка, в которой он находился, стала толчком для изменения его сознания. Субъект решил, что является героем игры и должен перейти на новый уровень.

Кроме этого Елена Калиниченко сообщила, что Рябчук действовал осознанно, устанавливая логические связи " я убил ее, чтоб не сообщила".

"Всех рассматривал, как помеху на пути к своей цели - побегу. Женщину-водителя в машине рассмотрел, как помощницу на пути к цели на новом уровне игры. Поэтому ее он оставил живой", - рассказала Елена Калиниченко.

Напомним, бойца Нацгвардии, который расстрелял сослуживцев в Днепре и убил пятерых человек, допросили сотрудники правоохранительных органов.