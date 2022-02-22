22.02.2022 12:30 Виталий Хиневич

Стрельба в Днепре: раненную Жанну Шарову перевели на лечение в Киев

Пострадавшую в результате стрельбы в Днепре 22-летнюю военнослужащую перевели в Киев на лечение.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".

Сообщается, что пострадавшую в результате стрельбы на территории завода "Южмаш" 22-летнюю военнослужащую Национальной гвардии Жанну перевели на лечение из Днепра в Киев.

На данный момент девушка находится в стабильном состоянии. Транспортировали Жанну Шарову в Киев для дальнейшего лечения 22 февраля.

Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. В роковую ночь с 26 на 27 января Жанна дежурила на "Южмаше", когда нацгвардеец Артемий Рябчук убил пять человек и еще столько же ранил. Тело девушки пронзило три пули, самое тяжелое ранение пришлось в живот . Был разбит тонкий и толстый кишечник, в результате чего пришлось удалить около метра анатомического органа. На выходе одна из пуль серьезно повредила позвоночник в поясничном отделе.