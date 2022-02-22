    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Стрельба в Днепре: раненную Жанну Шарову перевели на лечение в Киев
22.02.2022  12:30   Виталий Хиневич

Стрельба в Днепре: раненную Жанну Шарову перевели на лечение в Киев

Пострадавшую в результате стрельбы в Днепре 22-летнюю военнослужащую перевели в Киев на лечение.

Жанна Шарова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".
 
Сообщается, что пострадавшую в результате стрельбы на территории завода "Южмаш" 22-летнюю военнослужащую Национальной гвардии Жанну перевели на лечение из Днепра в Киев.
 
На данный момент девушка находится в стабильном состоянии. Транспортировали Жанну Шарову в Киев для дальнейшего лечения 22 февраля. 
 
Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. В роковую ночь с 26 на 27 января Жанна дежурила на "Южмаше", когда нацгвардеец Артемий Рябчук убил пять человек и еще столько же ранил.
 
Тело девушки пронзило три пули, самое тяжелое ранение пришлось в живот. Был разбит тонкий и толстый кишечник, в результате чего пришлось удалить около метра анатомического органа. На выходе одна из пуль серьезно повредила позвоночник в поясничном отделе.

 

Источник:   Униан
 Тэги:  стрельба в днепре, солдат, днепр, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.02 Криминал и происшествия Стрельба в Днепре: с Артемием Рябчуком хотели встретиться командиры части 12.02 Криминал и происшествия Стрельба в Днепре: адвокаты Рябчука рассказали, как идет следствие 10.02 Криминал и происшествия Стрельба в Днепре: на первом допросе Артемий Рябчук рассказал подробности расстрела
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 