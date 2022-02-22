22.02.2022 12:30 Виталий Хиневич
Стрельба в Днепре: раненную Жанну Шарову перевели на лечение в Киев
Пострадавшую в результате стрельбы в Днепре 22-летнюю военнослужащую перевели в Киев на лечение.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Униан".
Сообщается, что пострадавшую в результате стрельбы на территории завода "Южмаш" 22-летнюю военнослужащую Национальной гвардии Жанну перевели на лечение из Днепра в Киев.
На данный момент девушка находится в стабильном состоянии. Транспортировали Жанну Шарову в Киев для дальнейшего лечения 22 февраля.
Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата
АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. В роковую ночь с 26 на 27 января Жанна дежурила на "Южмаше", когда нацгвардеец Артемий Рябчук убил пять человек и еще столько же ранил.
Тело девушки пронзило три пули, самое тяжелое ранение пришлось в живот
. Был разбит тонкий и толстый кишечник, в результате чего пришлось удалить около метра анатомического органа. На выходе одна из пуль серьезно повредила позвоночник в поясничном отделе.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0