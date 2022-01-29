29.01.2022 18:10 Евгений Клочко

Стрельба в Днепре: у раненой харьковчанки впереди много операций и длительная реабилитация

Младший солдат Нацгвардии Жанна Шарова "получила" 3 пули и ее состояние очень тяжелое, но сейчас она пришла в себя.

Инстаграм Жанны Шаровой

Состояние Жанны Шаровой, одной из раненых на "Южмаше" в Днепре, тяжелое, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Заместитель главы Сахновщинской громады (на территории которой живет семья девушки) Александр Коба поговорил с матерью пострадавшей. Врачи говорят, что состояние девушки стабилизируется.

"Вчера общался с ее матерью. Врачи говорят, что состояние уже не критическое, оно более-менее стабилизировалось, но впереди еще много операций, потом продолжительная реабилитация", – рассказал Коба.

По его словам, на этапе реабилитации девушки деньги будут очень нужны.

"Мать сказала, что сейчас денег они практически никаких не тратят, лечение бесплатное, но их предупредили, что нужны большие средства на дальнейшую реабилитацию", — рассказал замглавы общины.

Инстаграм Жанны Шаровой

Александр Коба рассказал, что семья девушки проживает в селе Дубовые Гряды Харьковской области, там Жанна Шарова закончила школу, после чего поступила на службу в Нацгвардию в Днепре. У Жанны есть старшая сестра.

"Родители живут в селе, иногда ездят работают в Днепре. Обычная семья", – добавил Коба.

Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения.

Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.

В роковую ночь с 26 на 27 января она дежурила на "Южмаше", когда нацгвардеец Артемий Рябчук убил пять человек и еще столько же ранил.

Во время транспортировки девушки врачи боролись с болевым шоком пациентки.

Тело девушки пронзило три пули, самое тяжелое ранение пришлось в живот. Разбит тонкий и толстый кишечник, в результате чего пришлось удалить около метра анатомического органа. На выходе одна из пуль серьезно повредила позвоночник в поясничном отделе.

Жанне Шаровой уже перелили более 4 литров крови и смогли повысить гемоглобин. После проведенных операций ранее, девушку ожидают еще ряд сложных и необходимых хирургических операций. В частности, необходима операция на позвоночнике.