    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Днепре прооперировали пострадавших при расстреле солдат (фото)
27.01.2022  14:50   Виталий Хиневич

В Днепре прооперировали пострадавших при расстреле солдат (фото)

В самом тяжелом состоянии находится 22-летняя девушка, врачи провели ей операцию.

Операция
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".
 
Сообщается, что в городской больнице Днепра имени Мечникова прооперировали четырех военнослужащих. 
 
У 25-летнего солдата Игоря тяжелейшее проникающее ранее живота. У парня диагностировали контузию печени, пулей задело бедро, в брюшную полость разлился литр крови. 
Из брюшной полости изъяли пулю. Однако, состояние солдата остается тяжелым.
 
Второй 22 -летний солдат Владислав получил перелом левого бедра, пуля застряла возле бедренной артерии. Если бы пуля прошла еще несколько миллиметров, пациента не удалось бы спасти. Он также продолжает оставаться в тяжелом состоянии.
 
Пуля
 
 
19-летний солдат Денис получил ранение в область седалищной мышцы. Ранение не сопровождалось значительной потерей крови. Его состояние медики оценивают средней тяжести.
 
Самое тяжелое состояние у 22-летней девушки Жанны. В нее злоумышленник выстрелил в упор три раза. Она получила ранение брюшной полости, пуля задела практически все жизненно важные органы. В частности пули прошли в кишечник, печень, позвоночник. В брюшной полости было выявлено три литра крови.
 
Напомним, трагедия произошла около 4 часов утра 27 января 2022 года на территории Южного машиностроительного завода, где военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия по своим сосолуживцам и работникам предприятия. В результате 5 человек погибли, среди них одна работница предприятия, еще 5 получили ранения разной степени тяжести.

 

Источник:   Корреспондент
 Тэги:  криминал, днепр, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.01 Криминал и происшествия Расстрел солдат в Днепре: соседи днепровского стрелка рассказали подробности о его семье 27.01 Криминал и происшествия "Действовал как в компьютерной игре": психолог описала действия днепровского стрелка 27.01 Криминал и происшествия Днепровского стрелка травили сослуживцы: заявление депутата
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 