27.01.2022 14:50 Виталий Хиневич

В Днепре прооперировали пострадавших при расстреле солдат (фото)

В самом тяжелом состоянии находится 22-летняя девушка, врачи провели ей операцию.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что в городской больнице Днепра имени Мечникова прооперировали четырех военнослужащих.

У 25-летнего солдата Игоря тяжелейшее проникающее ранее живота. У парня диагностировали контузию печени, пулей задело бедро, в брюшную полость разлился литр крови.

Из брюшной полости изъяли пулю. Однако, состояние солдата остается тяжелым.

Второй 22 -летний солдат Владислав получил перелом левого бедра, пуля застряла возле бедренной артерии. Если бы пуля прошла еще несколько миллиметров, пациента не удалось бы спасти. Он также продолжает оставаться в тяжелом состоянии.

19-летний солдат Денис получил ранение в область седалищной мышцы. Ранение не сопровождалось значительной потерей крови. Его состояние медики оценивают средней тяжести.

Самое тяжелое состояние у 22-летней девушки Жанны. В нее злоумышленник выстрелил в упор три раза. Она получила ранение брюшной полости, пуля задела практически все жизненно важные органы. В частности пули прошли в кишечник, печень, позвоночник. В брюшной полости было выявлено три литра крови.

Напомним, трагедия произошла около 4 часов утра 27 января 2022 года на территории Южного машиностроительного завода, где военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия по своим сосолуживцам и работникам предприятия. В результате 5 человек погибли, среди них одна работница предприятия, еще 5 получили ранения разной степени тяжести.