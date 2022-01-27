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27.01.2022  14:43   Дмитрий Колоней

Полмиллиона ущерба: под Харьковом действовала банда "черных" лесорубов (фото)

Преступная группировка незаконных вырубщиков пойдет под суд в Харькове.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, харьковские сыщики завершили расследование по группировке "черных" лесорубов, с весны 2021 года уничтожавшей лесные насаждения Сахновщинского сельского совета Красноградского района. Итогом деятельности незаконных вырубщиков стал  материальный ущерб государству на сумму более 500 тысяч гривен и вред окружающей среде.
 
 
 
Правонарушителей удалось разоблачить детективам следственного управления, оперативникам угрозыска и полицейскими Красноградского райотдела под процессуальным руководством Харьковской облпрокуратуры.
 
 
Группировку организовал рецидивит из Сахновщины 1987 года рождения. Он вовлек в нее еще троих безработных земляков. Ныне изъяты у злоумышленников средства совершения преступлений, автотранспорт, древесина и пиломатериалы.
 
 
 
Обвинительный акт, утвержденный Харьковской областной прокуратурой, детективы 25 января 2022 года уже направили в суд.
 
Напомним, ранее мы писали о налетчицах-гастролершах, которые в Спахновщине ворвались с ножом в дом 88-летней пенсионерки.
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков, красноград, сахновщина
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