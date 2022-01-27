27.01.2022 14:43 Дмитрий Колоней

Полмиллиона ущерба: под Харьковом действовала банда "черных" лесорубов (фото)

Преступная группировка незаконных вырубщиков пойдет под суд в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ , харьковские сыщики завершили расследование по группировке "черных" лесорубов, с весны 2021 года уничтожавшей лесные насаждения Сахновщинского сельского совета Красноградского района. Итогом деятельности незаконных вырубщиков стал материальный ущерб государству на сумму более 500 тысяч гривен и вред окружающей среде.

Правонарушителей удалось разоблачить детективам следственного управления, оперативникам угрозыска и полицейскими Красноградского райотдела под процессуальным руководством Харьковской облпрокуратуры.

Группировку организовал рецидивит из Сахновщины 1987 года рождения. Он вовлек в нее еще троих безработных земляков. Ныне изъяты у злоумышленников средства совершения преступлений, автотранспорт, древесина и пиломатериалы.

Обвинительный акт, утвержденный Харьковской областной прокуратурой, детективы 25 января 2022 года уже направили в суд.