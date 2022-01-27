27.01.2022 14:53 Евгений Клочко

Неизвестные вандалы осквернили мемориальную доску Юрию Шевелеву в Харькове

Недавно восстановленную доску Юрию Шевелеву уже забросали яйцами и разрисовали свастикой.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграм-канал "ТРУХА". Отмечается, что вандалы, предположительно ночью, забросали яйцами мемориальную доску языковеду Юрию Шевелеву по улице Сумской. Под доской тоже появилась зачеркнутая свастика.

Справка: Юрий Шевелев (Шерех) (1908-2002) – славист-языковед, историк украинской литературы, литературный и театральный критик, активный участник научной и культурной жизни украинской эмиграции. Родился в Харькове в дворянской семье немцев Шнейдеров. В первую мировую отец сменил фамилию на Шевелев.

В 1933-43 годах – доцент Харьковского университета. Преподавал у Олеся Гончара. С 1944 года – в эмиграции.

Доктор Гарвардского, Колумбийского институтов. Иностранный член НАН Украины (1991). Член Американского Лингвистического Общества, Польского института искусств и науки в США. Почетный доктор Альбертского, Люндского, Харьковского университетов и Киево-Могилянской академии. Главный редактор журнала "Современность".

Автор 17 книг и фундаментальных научных трудов об истории славянских языков, украинском языке и литературе.