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27.01.2022  14:53   Евгений Клочко

Неизвестные вандалы осквернили мемориальную доску Юрию Шевелеву в Харькове

Недавно восстановленную доску Юрию Шевелеву уже забросали яйцами и разрисовали свастикой.

Мемориальную доску Юрию Шевелеву в Харькове осквернили вандалы

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграм-канал "ТРУХА". Отмечается, что вандалы, предположительно ночью, забросали яйцами мемориальную доску языковеду Юрию Шевелеву по улице Сумской. Под доской тоже появилась зачеркнутая свастика.

Справка: Юрий Шевелев (Шерех) (1908-2002) – славист-языковед, историк украинской литературы, литературный и театральный критик, активный участник научной и культурной жизни украинской эмиграции. Родился в Харькове в дворянской семье немцев Шнейдеров. В первую мировую отец сменил фамилию на Шевелев.
 
В 1933-43 годах – доцент Харьковского университета. Преподавал у Олеся Гончара. С 1944 года – в эмиграции.
 
Доктор Гарвардского, Колумбийского институтов. Иностранный член НАН Украины (1991). Член Американского Лингвистического Общества, Польского института искусств и науки в США. Почетный доктор Альбертского, Люндского, Харьковского университетов и Киево-Могилянской академии. Главный редактор журнала "Современность".
 
Автор 17 книг и фундаментальных научных трудов об истории славянских языков, украинском языке и литературе.
 
Тэги:  вандализм, юрий шевелев, мемориальная доска, харьков
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