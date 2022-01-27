27.01.2022 15:05 Валерия Кононова

Известный шеф-повар Украины призвал днепрян сдавать кровь

Известный шеф-повар Украины призвал днепрян сдавать кровь пострадавшим в стрельбе на заводе "Южмаш".

Известный шеф-повар, бизнесмен и телеведущий Эктор Хименес-Браво призвал жителей Днепра стать донорами крови.

Причиной тому стало происшествие, случившееся сегодня на территории завода "Южмаш"

Есть трое тяжелораненых, самое тяжелое ранение – в живот. Подобные травмы вызывают сильную кровопотерю. Шеф-повар разместил пост о происшествии в своём Instagram и призвал жителей Днепра, имеющих такую возможность, сдать кровь, которая сейчас так нужна для спасения нескольких жизней.

"30 минут, которые у человека займет донация, способны спасти вполне реальные жизни, вполне реальных людей, попавших в критическую ситуацию", – слова, которые ещё до инцидента звучали от сотрудников Центра Крови в Харькове.