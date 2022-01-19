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19.01.2022  21:43   Валерия Кононова

Сдача крови: почему в Харькове срочно нужны доноры

Харьковский областной центр службы крови срочно нуждается в донорах. В причинах дефицита донаций разбирался корреспондент РЕДПОСТ.


Фото из открытых источников
Такое положение дел связано, в том числе, с праздниками. В этот период люди традиционно употребляют алкоголь и нездоровую пищу, что делает донорство невозможным на протяжении нескольких дней. Но это переменный фактор. Есть и постоянный, говорят в центре, — "низкая культура донорства, как в Украине, так и в Харьковской области. Часть людей становятся донорами, лишь столкнувшись с потребностью крови. А количество волонтеров, понимающих, что это их социальная ответственность, немногочисленна. 
Усилия подразделения внешних коммуникаций ХОЦСК сегодня направлены на изменение данного status quo". 
 
 
Для обеспечения Харьковской области кровью и ее продуктами необходимо хотя бы 150 донаций в день. 
По словам сотрудников, на сегодняшний день показатели сбора крови могут не доходить и до половины потребности. 
 
Стать донором не сложно, хоть и нужно выполнить несколько условий, связанных с питанием и состоянием здоровья. Их, кстати, можно прочитать на официальном сайте Центра.
 
Если же не получается разобраться, то можно обратиться в ХОЦСК напрямую и задать все интересующие вопросы. 
 
"ХОЦСК максимально открыт к общению, особенно с донорами. 
Любой человек может получить развернутую консультацию, как по телефону +380573376990, так и любым другим комфортным для него способом, включая социальные сети. Донор является центральной фигурой в нашей работе, а его комфорт донации и забота о человеке — главная философия центра". 
 
Пригодность крови к донации, кстати, определяется через анализы, которые потенциальные доноры сдают в ХОЦСК бесплатно. Центр обеспечен современным оборудованием, которое гарантирует безопасность всего процесса и сохранность материалов донации.
 
 
Источник:   ХОЦСК
 Тэги:  доноры, сдача крови, харьков
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