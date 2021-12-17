17.12.2021 09:05 Валерия Кононова

Как стать донором: харьковский центр службы крови приглашает на день открытых дверей

Центр будет открыт для всех желающих его посетить, узнать больше о работе центра или же стать донором крови уже в этот день.



Как стать донором крови

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , к донору крови имеется ряд условий, помимо его простого совпадения группой и резусом с реципиентом. Важно соблюсти даже вопросы питания или вредных привычек.

Например, за три дня до сдачи крови нельзя есть жирную пищу или пить спиртное. Вечером до сдачи не стоит есть копчености. А вот в день сдачи стоит порадовать себя небольшим количеством сладкого чая и съесть печенье или нежирный вид сыра. Кофе и молочные продукты под запретом в тот день, когда вы решите пожертвовать свою кровь.

О требованиях и возможностях детальнее также расскажут на дне открытых дверей.

Есть также ряд исключений, при которых донором стать нельзя, как минимум, ради собственного здоровья. С ними можно ознакомиться по ссылке

Если же вы можете и хотите стать донором, то вам будет интересно узнать, что по статистике кровь от 1 человека, ставшего донором, спасает три жизни каждые четверть часа. Одна донация это 450 мл крови. Таких в день нужно 150, чтобы обеспечить медучреждения Харьковщины.

Это не первый день открытых дверей у центра службы крови. Подобное мероприятие стало традицией перед празднованием дня святого Николая. Ведь разве можно придумать более ценный подарок, чем жизнь?

В этот день, 18 декабря, с 8:00 до 13:00 пришедшие могут сдать кровь, узнать о работе центра подробнее, увидев все стороны процесса, а также посетить праздничную часть мероприятия и поучаствовать в развлечениях. Находится центр по адресу ул. Клочковская, 366.

Сейчас а дефиците I, II, III группы с положительным резусом, а также все группы крови с отрицательным резусом.

Также помните, что вы можете сдать кровь в любой другой день, не только в день открытых дверей. Достаточно лишь зайти на сайт и заполнить форму регистрации

В ней указать дату и время визита, выбрать место, где вы хотите сдать кровь, а также оставить свои ФИО, дату рождения и контактный номер мобильного.