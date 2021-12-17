17.12.2021 09:18 Рита Парфенова

В Харькове школьный автобус с детьми попал в тройное ДТП (фото)

Авария произошла после восьми часов утра на Салтовке.

О дорожно-транспортном происшествии в районе дома 35/81 по улице Валентиновской сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Там после восьми часов утра произошло тройное ДТП с участием школьного микроавтобуса, перевозившего детей, и двух легковых машин. Авария нетяжелая, детей пересадили в другой автомобиль, и они продолжили путь к знаниям.





Сейчас происшествие оформляют сотрудники патрульной полиции. Официальная информация уточняется.