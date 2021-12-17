В Харькове школьный автобус с детьми попал в тройное ДТП (фото)

Авария произошла после восьми часов утра на Салтовке.
О дорожно-транспортном происшествии в районе дома 35/81 по улице Валентиновской сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Там после восьми часов утра произошло тройное ДТП с участием школьного микроавтобуса, перевозившего детей, и двух легковых машин. Авария нетяжелая, детей пересадили в другой автомобиль, и они продолжили путь к знаниям.
Сейчас происшествие оформляют сотрудники патрульной полиции. Официальная информация уточняется.
Комментариев: 0
Сосредоточьтесь на позитивных моментах – и день окажется очень продуктивным. Нелишними будут высокая работоспособность и усидчивость.
В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
влажность:
давление:
ветер: