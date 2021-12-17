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17.12.2021  09:18   Рита Парфенова

В Харькове школьный автобус с детьми попал в тройное ДТП (фото)

Авария произошла после восьми часов утра на Салтовке.

ДТП Харьков: школьный автобус с детьми столкнулся с двумя авто

О дорожно-транспортном происшествии в районе дома 35/81 по улице Валентиновской сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Там после восьми часов утра произошло тройное ДТП с участием школьного микроавтобуса, перевозившего детей, и двух легковых машин. Авария нетяжелая, детей пересадили в другой автомобиль, и они продолжили путь к знаниям.

ДТП Харьков: школьный автобус с детьми столкнулся с двумя авто

Сейчас происшествие оформляют сотрудники патрульной полиции. Официальная информация уточняется.

ДТП Харьков: школьный автобус с детьми столкнулся с двумя авто

Тэги:  дтп, харьков
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