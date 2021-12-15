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15.12.2021  12:38   Рита Парфенова

ДТП: в Харькове легковушка столкнулась с МАЗом (видео)

К счастью, человеческих жертв в столкновении нет.

ДТП Харьков: Kia и МАЗ столкнулись на улице Мира

Авария с участием легкового автомобиля Kia и грузового МАЗ произошла утром 15 декабря в районе дома 10 по улице Мира. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Патрульной полиции.

Видео момента столкновения с двух ракурсов попало в Сеть. На записи видно, что на перекрестке улиц Мира и Потоцкого автомобиль Kia проигнорировал требование обязательной остановки перед перекрестком, и его буквально снесло двигавшимся по главной дороге грузовиком.

У легковушки значительные повреждения передней части. Люди в столкновении не пострадали.

На водителя автомобиля Kia (по словам очевидцев, им была женщина) за нарушение п. 16.11 ПДД патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Ее вину определит суд.

ДТП Харьков: Kia и МАЗ столкнулись на улице Мира

Напомним, ранее мы писали о том, что 5 декабря около 18:45 на улице Леся Сердюка, 49-б столкнулись автомобили Volkswagen и ВАЗ 2109, а также был поврежден Hyundai, двигавшийся по встречной полосе.

Тэги:  дтп, харьков
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