06.12.2021 08:27 Рита Парфенова

ДТП: на выезде из Харькова Volkswagen догнал ВАЗ (видео, фото)

О происшествии сообщили очевидцы.

Вечером воскресенья, 5 декабря, дорожно-транспортное происшествие случилось на выезде со стороны Героев Труда на Окружную. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.



Недалеко от заправки ОККО столкнулись автомобили Volkswagen и ВАЗ. Момент ДТП попал в Сеть с регистратора одного из встречных автомобилей. На записи видно, как перед поворотом налево на второстепенную дорогу в ВАЗ сзади врезался попутный автомобиль. От удара ВАЗ занесло на встречную полосу, и лишь секунда отделила его от столкновения с движущимся навстречу авто.

В пресс-службе Патрульной полиции уточнили , что авария произошла около 18:45 на ул. Леся Сердюка, 49-б. В результате столкновения ВАЗ 2109 и Volkswagen также получил повреждения автомобиль Hyundai, двигавшийся по встречной полосе.





В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира из автомобиля ВАЗ. Обстоятельства ДТП установит следственно-оперативная группа.



Напомним, 4 декабря около 13:00 на окружной дороге у поселка Лесное водитель автомобиля Suzuki сбил работника дорожной службы , который вместе с другими рабочими проводил ремонтные работы на дороге. Предварительно установлено, что потерпевший перебегал проезжую часть в неустановленном месте. 25-летний мужчина с телесными повреждениями госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.