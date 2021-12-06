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06.12.2021  08:27   Рита Парфенова

ДТП: на выезде из Харькова Volkswagen догнал ВАЗ (видео, фото)

О происшествии сообщили очевидцы.

ДТП Харьков: Volkswagen догнал ВАЗ

Вечером воскресенья, 5 декабря, дорожно-транспортное происшествие случилось на выезде со стороны Героев Труда на Окружную. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Недалеко от заправки ОККО столкнулись автомобили Volkswagen и ВАЗ. Момент ДТП попал в Сеть с регистратора одного из встречных автомобилей. На записи видно, как перед поворотом налево на второстепенную дорогу в ВАЗ сзади врезался попутный автомобиль. От удара ВАЗ занесло на встречную полосу, и лишь секунда отделила его от столкновения с движущимся навстречу авто.

В пресс-службе Патрульной полиции уточнили , что авария произошла около 18:45 на ул. Леся Сердюка, 49-б. В результате столкновения ВАЗ 2109 и Volkswagen также получил повреждения автомобиль Hyundai, двигавшийся по встречной полосе.

ДТП Харьков: Volkswagen догнал ВАЗ

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира из автомобиля ВАЗ. Обстоятельства ДТП установит следственно-оперативная группа.

ДТП Харьков: Volkswagen догнал ВАЗ

Напомним, 4 декабря около 13:00 на окружной дороге у поселка Лесное водитель автомобиля Suzuki сбил работника дорожной службы, который вместе с другими рабочими проводил ремонтные работы на дороге. Предварительно установлено, что потерпевший перебегал проезжую часть в неустановленном месте. 25-летний мужчина с телесными повреждениями госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
 ДТП Харьков: Volkswagen догнал ВАЗ

ДТП Харьков: Volkswagen догнал ВАЗ

Тэги:  дтп, харьков
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