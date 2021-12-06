06.12.2021 08:45 Рита Парфенова
Где в Харькове не будет холодной воды 6 декабря. Список адресов
В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
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б-р Грицевца, 8 (п. №3) до 17:00 6 декабря.
Киевский район:
-
ул. Леся Сердюка, 44 (п. №1, стояк) до 20:00 6 декабря.
Московский район:
-
шоссе Салтовское, 145 (п. №4, стояк) до 16:00 6 декабря;
-
ул. Гарибальди, 3 (п. №2, стояк) до 17:00 6 декабря,
-
пр. Тракторостроителей, 138 (п. №7, стояк) до 17:00 6 декабря,
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 14-б (п. №2, стояк) до 17:00 6 декабря;
-
ул. Героев Труда, 60-б (п. №6, стояк) до 20:00 6 декабря,
-
ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 6 декабря,
-
пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №7, стояк) до 20:00 6 декабря,
-
ул. Чигирина, 3 до 20:00 6 декабря.
Немышлянский район:
-
ул. Маршала Рыбалко, 47-в (п. №3, стояк) до 20:00 6 декабря.
Новобаварский район:
-
ул. Грушевского (Цюрупы), 5 (п. №2) до 17:00 6 декабря,
-
ул. Полтавский Шлях, 119 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 6 декабря.
Основянский район:
-
ул. Руставели, 4/20 (стояк) до 17:00 6 декабря.
Слободской район:
-
пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк) до 17:00 6 декабря,
-
пр. Героев Сталинграда, 165-а (п. №4) до 17:00 6 декабря.
Холодногорский район:
-
ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №2, стояк) до 17:00 6 декабря.
Шевченковский район:
-
ул. Рымарская, 23-а (п. №1-3) до 20:00 6 декабря,
-
ул. Университетская, 16 до 20:00 6 декабря,
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ул. Клочковская, 193-а,б, 197-г до 20:00 6 декабря,
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пер. Классический, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 6 декабря,
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ул. Алексеевская, 14-б (п. №1, стояк) до 20:00 6 декабря,
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пр. Людвига Свободы, 57 (п. №1, стояк) до 20:00 6 декабря.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 5 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов пяти районов Харькова.
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