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06.12.2021  08:45   Рита Парфенова

Где в Харькове не будет холодной воды 6 декабря. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • б-р Грицевца, 8 (п. №3) до 17:00 6 декабря.

Киевский район:

  • ул. Леся Сердюка, 44 (п. №1, стояк) до 20:00 6 декабря.

Московский район:

  • шоссе Салтовское, 145 (п. №4, стояк) до 16:00 6 декабря;
  • ул. Гарибальди, 3 (п. №2, стояк) до 17:00 6 декабря,
  • пр. Тракторостроителей, 138 (п. №7, стояк) до 17:00 6 декабря,
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 14-б (п. №2, стояк) до 17:00 6 декабря;
  • ул. Героев Труда, 60-б (п. №6, стояк) до 20:00 6 декабря,
  • ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 6 декабря,
  • пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №7, стояк) до 20:00 6 декабря,
  • ул. Чигирина, 3 до 20:00 6 декабря.

Немышлянский район:

  • ул. Маршала Рыбалко, 47-в (п. №3, стояк) до 20:00 6 декабря.

Новобаварский район:

  • ул. Грушевского (Цюрупы), 5 (п. №2) до 17:00 6 декабря,
  • ул. Полтавский Шлях, 119 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 6 декабря.

Основянский район:

  • ул. Руставели, 4/20 (стояк) до 17:00 6 декабря.

Слободской район:

  • пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк) до 17:00 6 декабря,
  • пр. Героев Сталинграда, 165-а (п. №4) до 17:00 6 декабря.

Холодногорский район:

  • ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №2, стояк) до 17:00 6 декабря.

Шевченковский район:

  1. ул. Рымарская, 23-а (п. №1-3) до 20:00 6 декабря,
  2. ул. Университетская, 16 до 20:00 6 декабря,
  3. ул. Клочковская, 193-а,б, 197-г до 20:00 6 декабря,
  4. пер. Классический, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 6 декабря,
  5. ул. Алексеевская, 14-б (п. №1, стояк) до 20:00 6 декабря,
  6. пр. Людвига Свободы, 57 (п. №1, стояк) до 20:00 6 декабря.


Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 5 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов пяти районов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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