06.12.2021 09:21

Игорь Терехов поздравляет военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины

Поздравление Харьковского городского головы Игоря Терехова с Днем Вооруженных Сил Украины.



city.kharkov.ua

Уважаемые военнослужащие!

Среди множества профессий вы выбрали не работу, а долг – служить Украине.

Вы посвятили жизнь защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а значит – вы мужественны, принципиальны и всегда готовы к самопожертвованию ради интересов страны и ее граждан.

День Вооруженных Сил – это праздник героев и героинь современной Украины. Сегодня от вашей подготовки и мудрых решений зависит будущее большого государства - более 40 миллионов человек.

Мы на вас полагаемся. Мы вам доверяем.

Я желаю, чтобы вы всегда чувствовали поддержку, внимание и заботу со стороны государства, а главное – от ваших близких. Ведь нет ничего важнее родных людей и их благополучия. Вы храните наш покой, так пусть и ваш никто не нарушит.

С праздником, военнослужащие Украины. Вы - гордость своей страны, гордость Харькова!

С уважением, Харьковский городской голова Игорь Терехов

Напомним, 6 декабря в 18:00 на площади Свободы проведут телемост в рамках мероприятий , посвященных 30-летию создания Вооруженных Сил Украины. В торжественных мероприятиях примет участие Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. В программе празднования: демонстрация новейших образцов вооружения и военной техники; церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям; награждение военнослужащих государственными наградами; выступление духового оркестра; армейская каша и чай. Завершит праздник концерт группы "Друга Ріка".