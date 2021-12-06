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06.12.2021  09:21   

Игорь Терехов поздравляет военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины

Поздравление Харьковского городского головы Игоря Терехова с Днем Вооруженных Сил Украины.


city.kharkov.ua
Уважаемые военнослужащие!
 
Среди множества профессий вы выбрали не работу, а долг – служить Украине.
 
Вы посвятили жизнь защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а значит – вы мужественны, принципиальны и всегда готовы к самопожертвованию ради интересов страны и ее граждан.
 
День Вооруженных Сил – это праздник героев и героинь современной Украины. Сегодня от вашей подготовки и мудрых решений зависит будущее большого государства - более 40 миллионов человек.
 
Мы на вас полагаемся. Мы вам доверяем.
 
Я желаю, чтобы вы всегда чувствовали поддержку, внимание и заботу со стороны государства, а главное – от ваших близких. Ведь нет ничего важнее родных людей и их благополучия. Вы храните наш покой, так пусть и ваш никто не нарушит.
 
С праздником, военнослужащие Украины. Вы - гордость своей страны, гордость Харькова!
 
С уважением, Харьковский городской голова Игорь Терехов
 
Напомним, 6 декабря в 18:00 на площади Свободы проведут телемост в рамках мероприятий, посвященных 30-летию создания Вооруженных Сил Украины. В торжественных мероприятиях примет участие Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. В программе празднования: демонстрация новейших образцов вооружения и военной техники; церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям; награждение военнослужащих государственными наградами; выступление духового оркестра; армейская каша и чай. Завершит праздник концерт группы "Друга Ріка".
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  поздравление, игорь терехов, всу, харьков
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