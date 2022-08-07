Ігор Терехов нагородив військових Повітряних Сил ЗСУ

Харківський міський голова Ігор Терехов нагородив військових з нагоди Дня Повітряних Сил Збройних Сил України.
За сумлінне виконання службових обов'язків, високі показники у підтримці боєздатності військової частини та з нагоди Дня Повітряних Сил військовослужбовцям вручили Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради та Подяки міського голови, передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.
Ігор Терехов подякував представникам Повітряних Сил за їхній подвиг в ім'я незалежності України.
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