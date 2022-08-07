07.08.2022 18:58 Рита Парфенова

Ігор Терехов нагородив військових Повітряних Сил ЗСУ

Харківський міський голова Ігор Терехов нагородив військових з нагоди Дня Повітряних Сил Збройних Сил України.



city.kharkov.ua

За сумлінне виконання службових обов'язків, високі показники у підтримці боєздатності військової частини та з нагоди Дня Повітряних Сил військовослужбовцям вручили Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради та Подяки міського голови, передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Ігор Терехов подякував представникам Повітряних Сил за їхній подвиг в ім'я незалежності України.

«Ціною неймовірних зусиль ви зберігаєте цілісність України, відстоюєте місто Харків. Впевнений, що завдяки вашому духу, озброєнню, яке ми отримаємо, зможемо перемогти нашого ворога та почати будувати нове життя у мирному місті. Дуже багато харків'ян виїхало, але всі вони уважно стежать за тим, що відбувається у нас, і хочуть повернутись до рідного Харкова. Низький вам уклін за ваш подвиг. Від кожного з вас залежить багато!» – звернувся до військових мер Харкова.



На заході присутні вшанували пам'ять загиблих під час війни українців хвилиною мовчання.

День Повітряних Сил Збройних Сил України відзначається щороку першої неділі серпня. Свято встановлено відповідно до Указу Президента України від 27 червня 2007 року.