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07.08.2022  20:08   Рита Парфенова

Після ворожих обстрілів у селі під Харковом загорівся будинок (фото)

Рятувальники Чугуївського района ліквідували пожежу у приватному секторі спричинених ворожими обстрілами


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Новини Харкова: Після ворожих обстрілів у селі Коробочкіне загорівся будинок
 
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС, 7 серпня рашисти здійснили черговий обстріл с. Коробочкіне Чугуївського району Харківщини.
 
В результаті влучання боєприпасів сталася пожежа перекриття та даху будівлі на площі близько 50 кв.м.
 
Новини Харкова: Після ворожих обстрілів у селі Коробочкіне загорівся будинок
 
До ліквідації пожежі були залучені рятувальники з 50-ї пожежно-рятувальної частини міста Чугуєва та лисичанські рятувальники.
 
Новини Харкова: Після ворожих обстрілів у селі Коробочкіне загорівся будинок
 
За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 7 пожеж в Харкові та області за минулу добу.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, чугуев, агрессия россии
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