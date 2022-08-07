Після ворожих обстрілів у селі під Харковом загорівся будинок (фото)

7 серпня рашисти здійснили черговий обстріл с. Коробочкіне Чугуївського району Харківщини. Як передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС,

В результаті влучання боєприпасів сталася пожежа перекриття та даху будівлі на площі близько 50 кв.м.

До ліквідації пожежі були залучені рятувальники з 50-ї пожежно-рятувальної частини міста Чугуєва та лисичанські рятувальники.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.