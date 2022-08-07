07.08.2022 21:00 Рита Парфенова

Ворог завдає удару по всій лінії зіткнення

Противник зосереджує зусилля на утриманні захоплених районів частини Харківської області, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках.

Про це в вечірньому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ



На Харківському напрямку ворог, окрім артилерійського вогневого ураження по лінії зіткнення, завдав авіаційних ударів біля Пришиба, Верхнього Салтова і Ртищівки. Також провів розвідку безпілотними літальними апаратами.



На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Довгенького, Великої Комишувахи, Сулигівки, Рідного, Богородичного та Краснопілля. Неподалік Вірнопілля окупанти намагалися вести штурмові дії. Українські воїни придушили цю недолугу спробу та відкинули ворога назад.



Поблизу Богородичного та Долини ворожа розвідка боєм завершилася для окупантів втратами та відступом.

Нагадаємо, раніше російські військові завдали авіаударів із вертольотів біля Верхнього Салтова та Пришиба.