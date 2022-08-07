Ворог завдає удару по всій лінії зіткнення

Противник зосереджує зусилля на утриманні захоплених районів частини Харківської області, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках.
Нагадаємо, раніше російські військові завдали авіаударів із вертольотів біля Верхнього Салтова та Пришиба.
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Забудьте про шаблони та рамки – завдяки цьому справи можуть даватися вам несподівано легко. Але пам'ятайте, що це ненадовго, так що витратите час на користь, на найважливіше.
У Харкові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.
7 серпня у всьому світі відзначають День збирання зірок.
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