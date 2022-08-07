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07.08.2022  21:15   Рита Парфенова

Наркозбувача, який перебував у розшуку, затримали в Харькові

Харківські ТОРівці виявили ймовірного наркозбувача, який перебував у розшуку

Новини Харькова: затримали наркозбувача, який перебував у розшуку

У неділю в Харькові затритмали ще родного закладника, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію.

Патрульні роти тактико-оперативного реагування помітили на вулиці Самсонівській чоловіка, який різко змінив напрямок руху, щойно побачив поліцейських.

Така поведінка здалася інспекторам дивною, тож вони вирішили перевірити невідомого. Чоловік дуже нервував. Під час поверхневої перевірки у нього виявили 80 згортків в ізолюючій стрічці з речовинами синтетичного походження. З його слів, це наркотики, які він розповсюджую шляхом “закладок”.

Також чоловік розповів, що зберігає ще близько 450 згортків з наркотиками вдома та погодився вказати місця, де він поклав ще 30 таких згортків.

Також під час перевірки через наявні бази даних патрульні встановили, що чоловіка розшукують правоохоронці за вчинення аналогічного злочину.

Для подальшого встановлення обставин на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

Загалом слідчими було вилучено 80 згортків.

Надаємо, у Харькові патрульні виявили у 31-річного чоловіка 10 згортків з психотропною речовиною PVP.




 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция. харьков
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