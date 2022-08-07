До осені в Україні очікують зростання цін на продукти: що варто купити про запас

До кінця серпня суттєво зростуть ціни на хліб, олію та молочну продукцію.
Таку динаміку цін на українському ринку продовольства прогнозує член економічного дискусійного клубу Олег Пендзін, передає РЕДПОСТ із посиланням на Today.ua.
Водночас до кінця серпня та у першій декаді вересня в Україні знижуватимуться ціни на сезонну продукцію. Зокрема, мають подешевшати сезонні овочі та фрукти.
А щодо сільгосппродукції, яка не так жорстко прив'язана до жнивного сезону, як овочі та фрукти, то в цьому сегменті подорожчання буде відчутним вже в найближчі два-три тижні. Таким чином, вже до кінця серпня ціни на вироби з борошна, а також на м'ясо, молочну продукцію та олію злетять приблизно на 15%, прогнозує експерт. Це при тому, що продовольчий кошик, порівняно з минулим роком, і так уже подорожчав на 34%.
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