06.08.2022 18:46 Дмитрий Колоней

Змінюються ціни на яблука в Україні: з чим це пов'язано

Фахівці пояснили ситуацію на ринку.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Свободу, збирання яблук нового врожаю в Україні розпочалося порівняно недавно. Але помітно, що відпускні ціни на них стрімко знижуються. Так, тільки на початку поточного тижня яблука нового врожаю знизилися в ціні в середньому на 31%, і сьогодні реалізація цих фруктів відбувається в межах діапазону 7-10 грн/кг. При цьому більшість гуртових компаній та роздрібних мереж ще продовжують продавати торішні яблука, зокрема виробництва Польщі.

З чим пов'язано зниження цін на яблука?

За словами виробників, сьогодні попит на яблука поточного врожаю практично повністю відсутній як на внутрішньому ринку, так і з боку експортних компаній. При цьому врожай яблук в Україні цього року оцінюється на досить високому рівні.

Але продати свою продукцію за прийнятними цінами українські садівники мають дуже мало шансів.

Варто зазначити, що на цей час вартість яблук нового врожаю в Україні вже в середньому на 33% дешевша, ніж на початку серпня минулого року. При цьому більшість ключових гравців ринку не виключають, що відпускні ціни в даному сегменті будуть знижуватися і надалі, якщо ситуація з темпами збуту не зміниться.