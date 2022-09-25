25.09.2022 14:52 Рита Парфенова

В Україні рекордні ціни на цибулю: чи варто чекати здешевлення

Середня вартість цибулі наприкінці вересня 2022 року у 4,4 разу перевищує рівень минулого року.

Про це пише РЕДПОСТ з посиланням на аналітиків проекту EastFruit.



До того ж фермери та оптовики зійшлися у прогнозах на тому, що зниження вартості цибулі цього року чекати не варто.



Загалом аналітики проекту називають кілька причин різкого подорожчання цибулі:

скорочення площ під даною культурою, що своєю чергою пов’язано з окупацією Херсонської області, яка була лідером з вирощування цибулі

низька врожайність цибулі через несприятливі погодні умови;

призупинення збирання цибулі через дощі, які нині панують в Україні;

високий попит на цибулю серед оптовиків, які закладають овочі на зимове зберігання;

обмежена пропозиція цибулі на ринку з боку продавців, які чекають на чергове підвищення цін.

На сьогодні українські фермери готові відвантажувати цибулю не дешевше за 22-27 грн/кг ($0,60-0,74/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше. Та й далі ціни на цибулю тільки зростатимуть.



Нагадаємо, у серпні зрослі ціни на яйця.