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25.09.2022  14:52   Рита Парфенова

В Україні рекордні ціни на цибулю: чи варто чекати здешевлення

Середня вартість цибулі наприкінці вересня 2022 року у 4,4 разу перевищує рівень минулого року.

Репчатій лук

Про це пише РЕДПОСТ з посиланням на аналітиків проекту EastFruit.

До того ж фермери та оптовики зійшлися у прогнозах на тому, що зниження вартості цибулі цього року чекати не варто.

Загалом аналітики проекту називають кілька причин різкого подорожчання цибулі:

  • скорочення площ під даною культурою, що своєю чергою пов’язано з окупацією Херсонської області, яка була лідером з вирощування цибулі
  • низька врожайність цибулі через несприятливі погодні умови;
  • призупинення збирання цибулі через дощі, які нині панують в Україні;
  • високий попит на цибулю серед оптовиків, які закладають овочі на зимове зберігання;
  • обмежена пропозиція цибулі на ринку з боку продавців, які чекають на чергове підвищення цін.

На сьогодні українські фермери готові відвантажувати цибулю не дешевше за 22-27 грн/кг ($0,60-0,74/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше. Та й далі ціни на цибулю тільки зростатимуть.

Нагадаємо, у серпні зрослі ціни на яйця.

Источник:   EastFruit
 Тэги:  цена, лук, подорожание, украина
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