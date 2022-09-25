В Україні рекордні ціни на цибулю: чи варто чекати здешевлення

Середня вартість цибулі наприкінці вересня 2022 року у 4,4 разу перевищує рівень минулого року.
Про це пише РЕДПОСТ з посиланням на аналітиків проекту EastFruit.
До того ж фермери та оптовики зійшлися у прогнозах на тому, що зниження вартості цибулі цього року чекати не варто.
Загалом аналітики проекту називають кілька причин різкого подорожчання цибулі:
На сьогодні українські фермери готові відвантажувати цибулю не дешевше за 22-27 грн/кг ($0,60-0,74/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше. Та й далі ціни на цибулю тільки зростатимуть.
Нагадаємо, у серпні зрослі ціни на яйця.
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