Окупанти вдарили по прикордонній громаді у Харківській області

Військові рф завдали ударів з артилерії по Золочівській громаді Харківської області.
Про це повідомило Східне регіональне управління Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.
За даними прикордонників, під ворожим вогнем опинилася Золочівська громада Харківської області.
Загарбники з боку російського населеного пункту безимено накривали територію Золочівської громади Харківської області, що на межі з Сумщиною, вогнем з мінометів. Загалом нараховано десяток вибухів.
Нагадаємо, ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру та помешкання мирного населення.
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