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25.09.2022  15:36   Рита Парфенова

Окупанти вдарили по прикордонній громаді у Харківській області

Військові рф завдали ударів з артилерії по Золочівській громаді Харківської області.

обстрел золочева харьковской области

Про це повідомило Східне регіональне управління Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.

За даними прикордонників, під ворожим вогнем опинилася Золочівська громада Харківської області.

Загарбники з боку російського населеного пункту безимено накривали територію Золочівської громади Харківської області, що на межі з Сумщиною, вогнем з мінометів. Загалом нараховано десяток вибухів.

Нагадаємо, ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру та помешкання мирного населення.

 

Источник:   Східне регіональне управління ГПСУ
 Тэги:  обстрел, харьков, гпсу, агрессия россии
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