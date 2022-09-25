25.09.2022 15:36 Рита Парфенова

Окупанти вдарили по прикордонній громаді у Харківській області

Військові рф завдали ударів з артилерії по Золочівській громаді Харківської області.

Про це повідомило Східне регіональне управління Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.



За даними прикордонників, під ворожим вогнем опинилася Золочівська громада Харківської області.



Загарбники з боку російського населеного пункту безимено накривали територію Золочівської громади Харківської області, що на межі з Сумщиною, вогнем з мінометів. Загалом нараховано десяток вибухів.

Нагадаємо, ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру та помешкання мирного населення.