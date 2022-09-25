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25.09.2022  16:50   Рита Парфенова

Окупанти вивезли до росії близько половині селища під Харковом

Близько 80% покуниувших селище мешканців було вивезено насильно або під тиском російських військових.

Липці, Харківщина, наслідки російської окупації, 24 вересня 2022 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Російські окупанти вивезли до Росії близько половини жителів села Липці, що розташоване за 10 кілометрів від кордону з РФ. Таку цифру назвав заступник керівника Дергачівської окружної прокуратури Антон Євтушенко, передає РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.Харків.

"Усіх осіб, постраждалих від російських окупаційних військ, нині встановити неможливо, оскільки частину населення було окупаційними військами вивезено до Російської Федерації. Я вважаю, що 80% громадян були вивезені насильно або під тиском російських військових", — розповів Євтушенко.

За його словами, до повномасштабного вторгнення у селі жили близько 4,5 тисяч людей. У самій Липецькій громаді — до 13,5 тисячі людей, повідомляв в інтерв'ю АрміяInfrorm голова громади Олексій Слабченко. Нині ж в усій громаді залишилось не більше 2,5 тисяч людей.

"Якщо до вас заходить людина з автоматом і пропонує вам виїхати на територію іншої держави, то більшість громадян може просто злякатися цього", — додав Євтушенко.

Нагадаємо, деокуповані населені пункти Харківської області планують розмінувати за два місяці. Проте зачистка усієї території продовжиться до наступного року.

Источник:   Суспільне.Харків
 Тэги:  деоккупация, липцы, харьков, агрессия россии
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