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25.09.2022  18:17   Рита Парфенова

У Харкові пройшов парад ХарківПрайд

В рамках акції у рамках «ХарківПрайд» ЛГБТ-спільнота Харкова 25 вересня провела захід у харківському метрополітені.

"ХарківМетроПрайд". 25 вересня 2022 року. Фото: KharkivPride

Про це повідомляє Суспільне, передає РЕДПОСТ.

Проводити традиційну ходу ЛГБТ-спільноти Харкова в рамках «ХарківПрайд» цього року вирішили в метро з міркувань безпеки.  Учасниці «ХарківМетроПрайд»  у вишиванках та з райдужними прапорами проїхалися по трьох лініях та відвідали 10 станцій метрополітену.

Мета заходів у рамках «ХарківПрайд» — привернути увагу громадськості до прав та свобод людини, шлюбної рівності та поваги, кажуть учасники.

Цьогорічний прайд у Харкові — єдиний на сході України, який пройшов офлайн. «ХарківМетроПрайд» не анонсували.

«Ми були в контакті з представниками Національної поліції та СБУ протягом підготовки заходів. Нам було важливо не відвертати на себе ресурси цих органів, тому інформація про наші заходи була закритою. Ми не можемо сказати, що представники Національної поліції та СБУ вітали ідею «ХарківПрайду», проте вони добре зробили свою роботу», — сказала громадська діячка Анна Шаригіна.

За її словами, заходи у харківському метрополітені охороняли 50 поліцейських.

«Загалом марш «ХарківПрайд» закінчився безпечно. Співорганізаторкам стало відомо про напад на одного учасника маршу у центрі міста. Він був у вишиванці й фотографував великий прапор України, тож напад міг ґрунтуватися як на гомофобії, так і на українофобії. Наразі стан здоров’я учасника задовільний», — сказано у повідомленні організаторів.

Источник:   Суспільне
 Тэги:  харьковпрайд, харьков
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