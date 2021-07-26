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26.07.2021  11:48   

Представители ЛГБТ-сообщества пройдут маршем по Харькову. Что хотят

12 сентября по улицам города пройдет марш «ХарьковПрайд».

Фото: Виктор Височин

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов в соцсетях. Организаторы акции утверждают, что марш ХарковПрайд - это марш за права человека для всех, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Принять участие в пешей ходе сможет каждый, говорят организаторы, нужно лишь заполнить соответствующую форму на странице мероприятия в Фейсбук.

Своим маршем организаторы и участники «ХарьковПрайд» хотят привлечь внимание к фактам ненависти в отношении представителей  ЛГБТ-сообщества. Также среди требования участников - предоставление равного доступ к государственным институциям в стране и инклюзивному образованию без буллинга.

Напомним, 15 сентября 2019 года полицейский, обеспечивая общественный порядок во время мирного шествия участников акции «Харьков Прайд», применил физическую силу к одному из противников акции, которые в этот день также собрались. Полицейский наступил одной ногой на мужчину, который лежал на земле, другой ударил его в область коленного сустава.

Тэги:  харьков, лгбт, харьковпрайд
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