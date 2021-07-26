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26.07.2021  11:02   

Харьковский выпускник физмата заработал "бронзу" в Международной физической олимпиаде

Представители 76 стран мира приняли участие в международном турнире юных физиков. Об этом сообщает РЕДПОСТ.

 
Выпускник Харьковского физико-математического лицея № 27 Артем Сараев получил бронзовую медаль 51-й Международной физической олимпиады (International Physics Olympiad, IPhO 2021), проводимой дистанционно с 17 по 24 июля.
 
Организатором олимпиады этого года выступила Литва. Соревнования проходили в два тура. В первом туре участники решали теоретические задачи, а во втором - выполняли практическую работу.
 
Участниками олимпиады стали команды из 76 стран мира. В состав сборной команды Украины вошли 5 школьников. По результатам соревнований все они стали победителями, получив одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.
 
Напомним, Артем Сараев, уже брал "бронзу" на престижных международных соревнованиях по астрономии и астрофизике (GeCAA) которые проходили в формате онлайн с 25 сентября по 31 октября 2020 года.
Тэги:  харьков
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