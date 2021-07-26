Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Труп на козырьке: на Саперной с 9 этажа жилого дома упал мужчина
26.07.2021  10:14   

Труп на козырьке: на Саперной с 9 этажа жилого дома упал мужчина

О происшествии первыми сообщили очевидцы в социальных сетях.

Мужчина выпрыгнул с 9 этажа и погиб. Новости Харькова
Фото ТРУХА
 
Случай произошел 26 июля утром в Киевском районе Харькова. По информации отдела коммуникаций областного главка, в полицию поступило сообщение от сотрудников патрульной полиции. Они сообщили, что патрулируя район они заметили, что с 9 этажа жилого дома на улице Саперная, 34 прыгнул неизвестный.
 
Труп мужчины, примерно 55 лет, на данный момент находится на козырьке подъезда. На месте работает следственно оперативная группа.
 
Все подробности происшествия выясняются.
 
Напомним, что вечером 21 февраля на Салтовке женщина выпрыгнула с 12 этажа жилого дома. Отмечается, что она поднялась на 12-й этаж, разложила свои вещи (телефон, документы, чемодан) и прыгнула. Как одну из версий случившегося в паблике рассматривают болезнь женщины. У нее, вероятно, был рак.
 
Тэги:  харьков, труп
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