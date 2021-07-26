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26.07.2021  12:11   

По горячим следам крови: на Харьковщине женщина в пьяном угаре зарезала сожителя

Пьяное застолье в Зачепиловском районе закончилось кровавой поножовщиной.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области. По словам правоохранителей, 24 июля в полицию обратился житель села Новое Пекельное Харьковской области с информацией о найденном трупе в одном из дворов частного домовладения.  
 
Убитым оказался  57-летний житель села, который накануне распивал с 49-летней сожительницей алкогольные напитки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой собутыльница нанесла удары ножом коллеге по стопке. От полученных ранений мужчина погиб на месте. 
 
По данному факту открыто уголовное дело по статье 115 ч1 Уголовно кодекса Украины ( умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. 
 
На данный момент следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что в результате пьяной поножовщины на автовокзале Краснограда четверо мужчин в возрасте от 26 до 44 лет получили колото-резаные раны различной степени тяжести. Пострадавших доставили в районную больницу.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, убийство
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