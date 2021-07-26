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26.07.2021  12:29   

Никто в Добкина вкладываться не будет, - политолог

Руководитель центра “Третий сектор” Андрей Золотарев считает, что спонсоры отвернулись от Михаила Добкина из-за неутешительных результатов социологических опросов.

Для Добкина это очень плохо – никто вкладываться в него не будет
Фото blogs.korrespondent.net
 
По мнению политолога, потенциальных спонсоров Михаила Добкина не убеждают данные малоизвестной социологической компании, которая показала, что он отстает от Игоря Терехова всего лишь на 7%. Реальный разрыв намного больше. 
 
“То, что выбросили – это слишком слабый аргумент против трех опросов социологических грандов, где видим совсем другие неоптимистические для Добкина цифры”, – заявил Андрей Золотарев, апеллируя к харьковским исследованиям общественного мнения, которые проводились авторитетными компаниями “Рейтинг”, “SOCIS” и “КМИС”. Напомним, опросы этих компаний фиксируют такое падение рейтинга Михаила Добкина, что он рискует даже не попасть во второй тур (согласно июльскому опросу группы “Рейтинг”, за Игоря Терехова готовы проголосовать 42,9% харьковчан, за Михаила Добкина – 17,8%).  
 
“До выборов уже недалеко, а на табло некомпенсируемый разрыв, – отмечает Андрей Золотарев. – Для Добкина это очень плохо, ибо если не видят шансов на победу, то можно рассчитывать разве, что на моральную, но не материальную поддержку. Будут говорить опять “у тебя лицо скучное”.  А ведь впереди самые серьезные расходы на кампанию”. По мнению руководителя центра “Третий сектор”, спонсоры попросту откажутся поддерживать избирательную кампанию кандидата, который не имеет шансов компенсировать разрыв в рейтингах. 
 
Напомним,  ранее Михаил Добкин обвинял все социологические компании во лжи, поскольку они публикуют неутешительные для него результаты исследований.
 
Тэги:  добкин, харьков
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