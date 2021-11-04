04.11.2021 11:33

Выборы в Харькове: Представители Добкина не верят в свои аргументы

В Харьковском окружном административном суде 4 ноября продолжили рассматривать иски кандидата на должность харьковского городского головы Михаила Добкина к территориальным избирательным участкам.



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Представители Михаила Добкина подали в суд иски с требованием обязать территориальные избирательные комиссии провести повторный пересчет голосов на отдельных избирательных участках.

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Однако, сегодня, 4 ноября, представители Добкина на судебные заседания не явились. О причинах отсутствия юристов Михаила Добкина на рассмотрениях их же исков можно только догадываться.

Напомним, 3 ноября Харьковский окружной административный суд отказал в исковых заявлениях представителям Михаила Добкина. Представители Фемиды при оглашении решения заявили, что адвокаты кандидата в мэры не предоставили фундаментальных доказательств о нарушениях. В суде рассматривали 6 исков, во всех заявлениях Михаилу Добкину было отказано.

Напомним, ранее мы писали о том, что представлять интересы Добкина в суде взялся одиозный депутат Харьковского городского совета от ОПЗЖ Анатолий Родзинский. Примечательно, что сам Михаил Добкин, имея в своем окружении целый штат юристов, не решился "бросить в бой" ни одного. Не стоит исключать и тот факт, что они, зная избирательный кодекс, поняли бесперспективность рассмотрения заявлений Харьковским окружным административным судом.