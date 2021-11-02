02.11.2021 20:55

"Опора" угрожает членам избиркома. Харьковские выборы. Продолжение (видео)

Сотрудники участковых комиссий сообщают о звонках с угрозами неизвестных, которые представляются активистами ОО "Опора".



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Члены участковых комиссии, которые были на участках, видели все своими глазами. Участвующий в подсчете голосов имел возможность контролировать весь процесс волеизъявления. Наблюдатели и члены комиссии, присутствовавшие на участках, работали в рамках закона.

Так, глава участковой избирательной комиссии №631696 Виктория Золотоверхая подчеркивает: "Нарушений не было, потому что у нас маленькая явка по участку. Приходили наблюдатели, которые все это фиксировали, в том числе, наш подсчет голосов".

К проведению выборов, отмечают представители комиссий, подходили так, как этого требует законодательство Украины. Правда, уже после выборов, когда все данные были переданы в ТИК, членов комиссий начали терроризировать телефонными звонками и требовать данные, уже переданные в территориальную избирательную комиссию.

Об этом, в частности, сообщает председатель участковой избирательной комиссии №631419 Инесса Сухецкая: "Сегодня членам комиссии поступили звонки от представителей "Опоры", которые запугивают людей и требуют, чтобы мы отдали им копии протоколов, но это незаконно. Самое главное, что нет оснований, потому что работа нашего избирательного участка была прозрачна и на глазах наблюдателей. Члены комиссий говорят, что это не прекратилось и после дня выборов".

Это же подтверждает и возглавляющая Территориальную избирательную комиссию Шевченковского района Людмила Мосежная: "Выборы у нас в районе прошли успешно и благополучно. Но в ходе голосования очень поступало много жалоб в мою ТИК от членов комиссии о том, что представители ОО "Опора" оказывали давление и прессинг на членов комиссии в виде снимания на камеру, вызовов полиции на некоторые участки, жаловались на то, что члены комиссии неправильно заполняют или не так сидят за столами, или избиратели подходят неправильно, что мы что-то не соблюдаем и нарушаем какую-либо процедуру. Члены комиссий говорили, что невозможно было проводить подсчет голосов. Приходилось по несколько раз пересчитывать, потому, что представители не давали возможности спокойно работать на участковых комиссиях. И сегодня представители "Опоры" звонили мне, записывали на телефон с некими претензиями и угрозами. Действия непонятны. Мы очень разочарованы и нам не понятна мотивация и действия данной организации".

Кто заказчик? Кто устраивал беспорядок во время выборов и после? Говорят – Добкин-Райнин. Но лучше всего на такие вопросы пусть отвечают правоохранительные органы. Потому что сплетни - не аргумент для суда.