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02.11.2021  20:19   Дмитрий Колоней

Три маршрутки в Харькове будут ходить иначе до конца ноября

Автобусы в Харькове будет объезжать закрытый участок.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, изменения маршрутов движения трех автобусов -  №258э, 270э, 299э - на Холодной горе продлен до конца ноября. Изменения связаны с тем, что по улице Баррикадной запрещен проезд.
 
 
Жесткие ограничения по движению транспорта касаются участка между улицами Холодногорской и Куряжским переулком и будут действовать по 30 ноября 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано со строительством тепловой сети для нового жилого комплекса.
 
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам Афанасьевской и Верхней Гиевской. Автобусы №258э, 270э и 299э будут объезжать закрытый участок так: - улица Холодногорская - улица Верхняя Гиевская - улица Баррикадная и далее по маршруту.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что на Коммунальном путепроводе ограничено движение по 20 декабря 2021 года.
 
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, баррикадная, маршрут, автобус
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