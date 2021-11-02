02.11.2021 20:19 Дмитрий Колоней

Три маршрутки в Харькове будут ходить иначе до конца ноября

Автобусы в Харькове будет объезжать закрытый участок.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, изменения маршрутов движения трех автобусов - №258э, 270э, 299э - на Холодной горе продлен до конца ноября. Изменения связаны с тем, что по улице Баррикадной запрещен проезд.

Жесткие ограничения по движению транспорта касаются участка между улицами Холодногорской и Куряжским переулком и будут действовать по 30 ноября 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано со строительством тепловой сети для нового жилого комплекса.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам Афанасьевской и Верхней Гиевской. Автобусы №258э, 270э и 299э будут объезжать закрытый участок так: - улица Холодногорская - улица Верхняя Гиевская - улица Баррикадная и далее по маршруту.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Коммунальном путепроводе ограничено движение по 20 декабря 2021 года.