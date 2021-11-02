    
Главная Новости Харькова ЖКХ Набирайте ведра: в Харькове 3 ноября отключат воду (адреса)
02.11.2021  19:50   Евгений Клочко

Набирайте ведра: в Харькове 3 ноября отключат воду (адреса)

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Слободской район:

  • ул. Танкопия, 6 (спаренный стояк),
  • ул. Зерновая, 55-в (подъезд №1, спаренный стояк),
  • пр. Героев Сталинграда, 41-а (подъезд №1, стояк) до 20:00 3 ноября.

Киевский район: 

  • ул. Дружбы Народов, 229 (подъезд №5, стояк),
  • ул. Астрономическая, 27 (подъезд №4, стояк),
  • ул. Шишковская, 8-а (подъезд №1, стояк) до 20:00 3 ноября.

Шевченковский район:

  • пр. Людвига Свободы, 26 (подъезд №5, стояк),
  • пр. Победы, 70 (подъезд №10, стояк), .;
  • ул. Бакулина, 9/13 (подъезд №3, стояк),
  • ул. Космическая, 23 (стояк) до 20:00 3 ноября,
  • ул. Отакара Яроша, 61 (п. №1, стояк) до 20:00 4 ноября.

Новобаварский район:

  • ул. Рабкоровская (ч/с),
  • ул. Рабкоровская, 24,
  • ул. Воложановская (ч/с),
  • ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (подъезд №1, 2) до 18:00 3 ноября.
  • ул. Полтавский Шлях, 155 (подъезд №7, стояк) до 20:00 3 ноября.
  • пер. Баварский, 9 (подъезд №3, стояк) до 20:00 4 ноября.

Московский район:

  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 11-б (подъезд №10) до 20:00 3 ноября.

Напомним, 2 ноября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.11 ЖКХ Набирайте тазики: В Харькове 4 ноября отключат холодную воду (адреса) 03.11 ЖКХ В Харькове 4 ноября отключат воду из-за ремонтных работ (адреса) 01.11 ЖКХ Набирайте тазики: в Харькове 2 ноября отключат воду (адреса)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 