02.11.2021 19:50 Евгений Клочко

Набирайте ведра: в Харькове 3 ноября отключат воду (адреса)

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Слободской район:

ул. Танкопия , 6 (спаренный стояк),

, 6 (спаренный стояк), ул. Зерновая , 55-в (подъезд №1, спаренный стояк),

, 55-в (подъезд №1, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 41-а (подъезд №1, стояк) до 20:00 3 ноября.

Киевский район:

ул. Дружбы Народов , 229 (подъезд №5, стояк),

, 229 (подъезд №5, стояк), ул. Астрономическая , 27 (подъезд №4, стояк),

, 27 (подъезд №4, стояк), ул. Шишковская, 8-а (подъезд №1, стояк) до 20:00 3 ноября.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 26 (подъезд №5, стояк),

26 (подъезд №5, стояк), пр. Победы , 70 (подъезд №10, стояк), .;

, 70 (подъезд №10, стояк), .; ул. Бакулина , 9/13 (подъезд №3, стояк),

, 9/13 (подъезд №3, стояк), ул. Космическая , 23 (стояк) до 20:00 3 ноября,

, 23 (стояк) до 20:00 3 ноября, ул. Отакара Яроша, 61 (п. №1, стояк) до 20:00 4 ноября.

Новобаварский район:

ул. Рабкоровская (ч/с),

(ч/с), ул. Рабкоровская, 24,

24, ул. Воложановская (ч/с),

(ч/с), ул. Николая Бажана (Кривомазова) , 10 (подъезд №1, 2) до 18:00 3 ноября.

, 10 (подъезд №1, 2) до 18:00 3 ноября. ул. Полтавский Шлях , 155 (подъезд №7, стояк) до 20:00 3 ноября.

, 155 (подъезд №7, стояк) до 20:00 3 ноября. пер. Баварский, 9 (подъезд №3, стояк) до 20:00 4 ноября.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 11-б (подъезд №10) до 20:00 3 ноября.

Напомним, 2 ноября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.