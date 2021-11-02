02.11.2021 19:50 Евгений Клочко
Набирайте ведра: в Харькове 3 ноября отключат воду (адреса)
В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Слободской район:
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ул. Танкопия, 6 (спаренный стояк),
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ул. Зерновая, 55-в (подъезд №1, спаренный стояк),
-
пр. Героев Сталинграда, 41-а (подъезд №1, стояк) до 20:00 3 ноября.
Киевский район:
-
ул. Дружбы Народов, 229 (подъезд №5, стояк),
-
ул. Астрономическая, 27 (подъезд №4, стояк),
-
ул. Шишковская, 8-а (подъезд №1, стояк) до 20:00 3 ноября.
Шевченковский район:
-
пр. Людвига Свободы, 26 (подъезд №5, стояк),
-
пр. Победы, 70 (подъезд №10, стояк), .;
-
ул. Бакулина, 9/13 (подъезд №3, стояк),
-
ул. Космическая, 23 (стояк) до 20:00 3 ноября,
-
ул. Отакара Яроша, 61 (п. №1, стояк) до 20:00 4 ноября.
Новобаварский район:
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ул. Рабкоровская (ч/с),
-
ул. Рабкоровская, 24,
-
ул. Воложановская (ч/с),
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ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (подъезд №1, 2) до 18:00 3 ноября.
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ул. Полтавский Шлях, 155 (подъезд №7, стояк) до 20:00 3 ноября.
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пер. Баварский, 9 (подъезд №3, стояк) до 20:00 4 ноября.
Московский район:
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 11-б (подъезд №10) до 20:00 3 ноября.
Напомним, 2 ноября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
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