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01.11.2021  19:12   Евгений Клочко

Набирайте тазики: в Харькове 2 ноября отключат воду (адреса)

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

  • ул. Героев Труда, 37-д (п. №7, стояк) до 20:00 2 ноября.
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (подъезд №2, стояк) до 17:00 3 ноября.

Новобаварский район:

  • ул. Маршала Конева, 9 (подъезд №1, спаренный стояк) до 20:00 2 ноября.

Слободской район:

  • ул. Танкопия, 6 (спаренный стояк) до 17:00 2 ноября.
  • пр. Героев Сталинграда, 41-а (подъезд №1, стояк) до 20:00 2 ноября.

Киевский район: 

  • ул. Натальи Ужвий, 60 (подъезд №2, стояк) до 20:00 2 ноября.

Напомним, 1 ноября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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