Набирайте тазики: в Харькове 2 ноября отключат воду (адреса)

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Напомним, 1 ноября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
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