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01.11.2021  19:31   

Сбежала от сестры в центре Харькова: беглянку вернули домой (фото)

Полицейские разыскали и вернули домой 17-летнюю жительницу пригорода Харькова.

Криминал Харьков: Нашли 17-летнюю Яну Беспалову, сбежавшую от сестры в центре города
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ГУ Нацполиции, 31 октября к стражам порядка обратилась 51-летняя мать  из поселка Безлюдовка. Женщина рассказала, что ее 17-летняя дочь  уехала гулять с сестрой в Харьков. Но затем сбежала от нее и домой не вернулась. Полицейские начали искать девушку.
 
 
В результате розыска около 16:00 1 ноября сотрудник криминальной полиции нашел ее на одной из улиц Харькова. С подростком правоохранители провели профилактическую беседу.
 
Криминал Харьков: Нашли 17-летнюю Яну Беспалову, сбежавшую от сестры в центре города
 
Напомним, ранее мы писали о том, что 31 октября 2021 года из поселка Безлюдовка Харьковского района, в бело-черной куртке, черных джинсах и черных лаковых ботинках отправилась 17-летняя Яна Беспалова - худощавая девушка с короткими светло-русыми волосами.  Уехавшая из дома девочка направлялась в торгово-развлекательный центр "Никольский" на Пушкинской улице в Харькове. Но Яна так и не вернулась домой, пропав без вести. Было известно, что до центра она добаралдсь и сбежала от сестры.   

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  сбежала, пропала, харьков, найдена, безлюдовка, никольский
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