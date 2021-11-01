01.11.2021 19:31
Сбежала от сестры в центре Харькова: беглянку вернули домой (фото)
Полицейские разыскали и вернули домой 17-летнюю жительницу пригорода Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт ГУ Нацполиции, 31 октября к стражам порядка обратилась 51-летняя мать из поселка Безлюдовка. Женщина рассказала, что ее 17-летняя дочь уехала гулять с сестрой в Харьков. Но затем сбежала от нее и домой не вернулась. Полицейские начали искать девушку.
В результате розыска около 16:00 1 ноября сотрудник криминальной полиции нашел ее на одной из улиц Харькова. С подростком правоохранители провели профилактическую беседу.
Напомним, ранее мы писали о том, что 31 октября 2021 года из поселка Безлюдовка Харьковского района, в бело-черной куртке, черных джинсах и черных лаковых ботинках отправилась 17-летняя Яна Беспалова - худощавая девушка с короткими светло-русыми волосами. Уехавшая из дома девочка направлялась в торгово-развлекательный центр "Никольский" на Пушкинской улице в Харькове. Но Яна так и не вернулась домой, пропав без вести
. Было известно, что до центра она добаралдсь и сбежала от сестры.
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