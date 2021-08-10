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10.08.2021  18:43   

Сбежала от отца: в Харькове пропавшую девочку спустя сутки нашли на улице

Копы Харькова вернули домой беглянку.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, вечером 8 августа 2021 года обратившийся в полицию отец 15-летней девушки сообщил, что около 17:00 его дочь ушла из дома и не вернулась. На поиски подростка были подняты по тревоге все наряды полиции.
 
На следующий день работники ювенальной превенции разыскали беглянку в Харькове на улице Владислава Зубенко. С родителями и несовершеннолетней они провели профилактическую беседу.
 
В отношении родителей составлен админпротокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Напомним, ранее мы писали о побеге девочки, которую копам удалось догнать в пути.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девушка, найдена, харьков, розыск, сбежала, беглянка
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