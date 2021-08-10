10.08.2021 18:43

Сбежала от отца: в Харькове пропавшую девочку спустя сутки нашли на улице

Копы Харькова вернули домой беглянку.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, вечером 8 августа 2021 года обратившийся в полицию отец 15-летней девушки сообщил, что около 17:00 его дочь ушла из дома и не вернулась. На поиски подростка были подняты по тревоге все наряды полиции.

На следующий день работники ювенальной превенции разыскали беглянку в Харькове на улице Владислава Зубенко. С родителями и несовершеннолетней они провели профилактическую беседу.

В отношении родителей составлен админпротокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее мы писали о побеге девочки, которую копам удалось догнать в пути.