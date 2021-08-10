Главная Новости Харькова Общество В Харькове на Алексеевке открылась новая детская площадка
10.08.2021  17:53   

В Харькове на Алексеевке открылась новая детская площадка

Во дворе жилого дома по ул. Победы, 65 закончили ремонт и сделали современную мультифункциональную площадку для отдыха, спорта и детских игр.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, на полностью реконструированной территории двора теперь установлены детские площадки с разными качелями, игровыми комплексами «Родничок», «Джунгли», «Куб» и «Божья коровка», песочными домиками, “паровозиками”, сеткой, горкой и многими другими аттракционами для самых маленьких жителей. 
 
Для любителей спорта – появились две мультифитнес станции, а также семь тренажеров для тренировки разных групп мышц. Ну, а в целом для всех – пешеходные дорожки, тротуарная плитка, красивый ландшафтный дизайн и благоустроенная зона отдыха. 
 
На открытии площадки Игорь Терехов проверил качество выполненных работ и отметил, что подобные проекты сейчас реализуются во всех районах города. “Только в текущем году мы отрываем больше 40 таких зон отдыха по всему Харькову. Очень приятно слышать позитивные отклики жителей. Не меньшие планы и на следующий год, останавливаться мы не будем“, - сказал руководитель города.

 

Фотогалерея

Тэги:  новая площадка, игорь терехов, харьков, алексеевка, проспект победы
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.05 Общество Дергачівський полігон відходів: підготували до запуску новий майданчик (ФОТО)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 