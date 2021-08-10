В Харькове на Алексеевке открылась новая детская площадка

10.08.2021 17:53

Во дворе жилого дома по ул. Победы, 65 закончили ремонт и сделали современную мультифункциональную площадку для отдыха, спорта и детских игр.

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , на полностью реконструированной территории двора теперь установлены детские площадки с разными качелями, игровыми комплексами «Родничок», «Джунгли», «Куб» и «Божья коровка», песочными домиками, “паровозиками”, сеткой, горкой и многими другими аттракционами для самых маленьких жителей.

Для любителей спорта – появились две мультифитнес станции, а также семь тренажеров для тренировки разных групп мышц. Ну, а в целом для всех – пешеходные дорожки, тротуарная плитка, красивый ландшафтный дизайн и благоустроенная зона отдыха.

На открытии площадки Игорь Терехов проверил качество выполненных работ и отметил, что подобные проекты сейчас реализуются во всех районах города. “Только в текущем году мы отрываем больше 40 таких зон отдыха по всему Харькову. Очень приятно слышать позитивные отклики жителей. Не меньшие планы и на следующий год, останавливаться мы не будем“, - сказал руководитель города.