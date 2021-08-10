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10.08.2021  17:48   

Как харьковчанам бесплатно установить счетчик холодной воды

Программа по бесплатной установке и поверке счетчиков холодной воды действует в Харькове с 2012 года.

Об этом пишет РЕДПОСТ. Воспользоваться ею могут лица, которые относят к льготным категориям.
 
Тарас Грущак заместитель генерального директора - директор Департамента сбыта  КП "Харьковводоканал"
Определены категории, это - участники боевых действий, инвалиды разных категорий, лица, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. Всего более 20 категорий.
 
Чтобы воспользоваться услугой харьковчане должны обратиться в абонентский отдел комунального предприятия с заявлением. Однако, если льготники не имеют возможности прибыть лично, коммунальщики сами предлагают установку и поверку счетчиков. Услугой уже воспользовались и Светлана Андрос.
 
Женщине позвонили, узнавая, в чем она нуждается, сказали, что готовы ей помочь бесплатно. Предложили установить счетчик. Когда узнали, что счетчик у харьковчанки уже есть, спросили о необходимости заменить что-либо, например, трубы. Или провести поверку счетчика.
 
Абоненты обращаются за услугой ежедневно, отмечают коммунальщики. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и удостоверение, подтверждающее статус льготника.
 
Как сообщил заместитель генерального директора - директор Департамента сбыта  КП "Харьковводоканал" Тарас Грущак, за период с 2012 года только КП "Харьковводоканал" на бесплатной основе установлено около 29 000 приборов учета и проведена поверка около 159 000 приборов учета.
 
Также харьковчане могут бесплатно установить счетчики горячей воды. Для этого им необходимо обратиться в коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети".
 
Как ранее мы писали, в части Шевченковского и Киевского районов Харькова, ввиду ремонтных работ, 11-12 августа 2021 года отключат воду.  
Тэги:  счетчики воды, бесплатная установка, харьков, ветераны, льготы
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