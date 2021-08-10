10.08.2021 17:19 Дмитрий Колоней

Безобразие на Рыбной, концерты, биржа и освещение улиц: чем жил Харьков 140 лет назад

О каких событиях в Харькове писала газета «Южный край» в 1881 году.

10 августа 1881 года, Харьков жил следующими событиями и хлопотами:

Открытие Харьковской биржи замедлилось вследствие производства новых работ в подвальном этаже, где будет находиться отделение почты и телеграфа, здесь же предполагается устроить 10 кладовых.

Для предотвращения катастроф на железной дороге, товарищ министра путей сообщения предпримет осмотр всех Юго-восточных железных дорог. Этот факт тем более важен, что давно уже констатировалось неисправность наших дорог, небрежность железнодорожных начальников и сомнительная прочность самих железнодорожных сооружений.

На днях в помещении Коммерческого клуба (ныне здание Филармонии) состоится музыкальный вечер в пользу погорельцев города Минска.

Странно, что в таком большом городе, как Харьков, не установилось до сих пор правильное ночное освещение, не говоря уже о том, что в 50 саженях (около 100 метров) от центра города не найти газового фонаря, а лишь мерцает закоптелая лампа на покривившемся столбе? Но ее более странно, сто газовых фонарей не зажигают на Екатеринославской (ныне улица Полтавский Шлях) и Московской улице в надежде на освещение Луны и кометы.

Недавно в саду «Тиволи» дебютировал господин Погонин, чтец и рассказчик сцен из русского, еврейского, армянского быта. Номера, исполненные Погониным, отличаются новизной и бойкостью. Успех был полный.

Умалчивая о мелких небрежностях наших горожан в нарушении городского благоустройства, мы считаем долгом упомянуть о тех безобразиях, которые преподносятся городу гласными нашей Думы. Так, на Рыбной улице, со двора гласного Рыжова выливаются нечистоты, распространяющие зловоние на всю улицу.