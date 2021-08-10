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10.08.2021  17:19   Дмитрий Колоней

Безобразие на Рыбной, концерты, биржа и освещение улиц: чем жил Харьков 140 лет назад

О каких событиях в Харькове писала газета «Южный край» в 1881 году.

 
10 августа 1881 года, Харьков жил следующими событиями и хлопотами:
 
Открытие Харьковской биржи замедлилось вследствие производства новых работ в подвальном этаже, где будет находиться отделение почты и телеграфа, здесь же предполагается устроить 10 кладовых.                     
                                 
Для предотвращения катастроф на железной дороге, товарищ министра путей сообщения предпримет осмотр всех Юго-восточных железных дорог. Этот факт тем более важен, что давно уже констатировалось неисправность наших дорог, небрежность железнодорожных начальников и сомнительная прочность самих железнодорожных сооружений.  
 
На днях в помещении Коммерческого клуба (ныне здание Филармонии) состоится музыкальный вечер в пользу погорельцев города Минска. 
 
Странно, что в таком большом городе, как Харьков, не установилось до сих пор правильное ночное освещение, не говоря уже о том, что в 50 саженях (около 100 метров) от центра города не найти газового фонаря, а лишь мерцает закоптелая лампа на покривившемся столбе? Но ее более странно, сто газовых фонарей не зажигают на Екатеринославской (ныне улица Полтавский Шлях) и Московской улице в надежде на освещение Луны и кометы. 
 
Недавно в саду «Тиволи» дебютировал господин Погонин, чтец и рассказчик сцен из русского, еврейского, армянского быта. Номера, исполненные Погониным, отличаются новизной и бойкостью. Успех был полный.
 
Умалчивая о мелких небрежностях наших горожан в нарушении городского благоустройства, мы считаем долгом упомянуть о тех безобразиях, которые преподносятся городу гласными нашей Думы. Так, на Рыбной улице, со двора гласного Рыжова выливаются нечистоты, распространяющие зловоние на всю улицу.   
 
 
 
 
 
Тэги:  безобразие, освещение, харьков
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