10.08.2021 16:58 Дмитрий Колоней

Мы не дадим им ничего строить и пусть сносят забор - Игорь Терехов (фото)

Жильцы дома по улице Балакирева, 17 попросили участия городской власти в решение конфликтного вопроса с компанией-застройщиком "Воробьёвы горы".



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , исполняющий обязанности мера Харькова Игорь Терехов встретился с инициативной группой жильцов, которые поведали суть проблемы. Они обеспокоены возможным строительством вблизи их дома нового жилого комплекса. Территория уже ограждена забором, там были вырублены деревья, в результате чего уже возникла угроза оползня склона, где расположен и их дом, и детская площадка, и электроподстанция. Более того, говорят, то уже есть объявления с призывом инвестировывать в новые квартиры.

Между тем, как отметил, в свою очередь, Игорь Терехов, у застройщика нет разрешения на начало и производство каких- либо работ. Поэтому заверил представителей инициативной группы, что там никто ничего строить не будет. И настоятельно попросил застройщика снести забор, да бы не провоцировать людей. Те пообещали выполнить.

Также Игорь Терехов поручил начать проведение технической экспертизы дома на Балакирева, чтобы выяснить каково его состояние и насколько срочно и вообще необходимо укреплять склон.

Напомним, ранее мы писали о том, что жильцы одного из домов Харькова могут остаться без квартир