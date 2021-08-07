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07.08.2021  15:28   

Жильцы одного из домов Харькова могут остаться без квартир

Жильцы дома номер 115 по улице Большая Панасовская обратились к исполняющему обязанности мэра Харькова Игорю Терехову с проблемой: их квартиры оказались под арестом.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ. Жильцы дома номер 115 по улице Большая Панасовская обратились к исполняющему обязанности Харьковского городского головы Игорю Терехову с проблемой. Харьковчане приобрели квартиры в жилом комплексе, который раньше был офисным зданием. Владельцы здания взяли в банке кредит, с которым не расплатились. Здание было переоборудовано в жилой комплекс и теперь все квартиры оказались под арестом. 
 
Исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов сообщил, что город на стороне жильцов комплекса. Сейчас делом будет заниматься юридический департамент городского совета. 
 
Заседание хозяйственного суда по делу назначено на 26 августа.
 
Напомним, ранее мы псиали о том, что в Харькове открылись подробности масштабной жилищной аферы.
Тэги:  терехов, обращение жильцов, харьков, жилищная афера, мошенничество
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