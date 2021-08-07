Жильцы одного из домов Харькова могут остаться без квартир

Звезды гороскопа склоняют к тому, чтобы забыть о шаблонах и рамках, творчески подходя к любому вопросу. Благодаря этому дела могут даваться вам неожиданно легко. Пусть только эта легкость вас не расслабляет – через день-другой от нее не останется и следа, так что потратьте время с пользой, на самое важное.