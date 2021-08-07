07.08.2021 15:12

Мини-библиотека в парке Горького: буккроссинг и фото с книгами популярны в Харькове (фото, видео)

В Харькове подвели итоги работы библиотеки за месяц.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , в парке Горького уже месяц работает мини-библиотека в режиме буккроссинга. Люди принесли немало томов. Обмен бумажными книгами продолжается, и в парке говорят, что библиотечный шкаф пользуется популярностью даже среди издательств и авторов.

Как сообщил пресс-секретарь КП "Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького" Андрей Кравченко, "как только мы открылись, на полках было немало фантастических, детских книг, собрание Гарри Поттера, Толкиен, другие ставшие уже классическими произведения. Их сразу же взяли почитать харьковчане. Поэтому обращаюсь к тем, кто взял почитать эти книги, дочитайте и верните, пожалуйста, не держите у себя долго, потому что другие гости, наверняка, хотят тоже почитать эти книги".

Принцип буккроссинга достаточно прост: прочитал - дай почитать другому. Случайный и свободный обмен бумажными книгами зависит от полноты библиотеки. А она, в свою очередь - от читателей. Именно они формируют обменный фонд.

Библиотека содержит полный спектр книг, начиная от сугубо утилитарных (выращивание огурцов на даче и т.п.), заканчивая религиозными текстами, классикой XIX века, приключениями. Книги регулярно меняются, что говорит о популярности буккроссинга - харьковчане активно берут книги читать домой, а не только здесь фотографируются.

"Это - отдельная история", - заметил пресс-секретарь парка - "молодые люди приходят, берут какую-то книжку, здесь, на Шекспировских лавочках, присаживаются, фотографируются, размещают снимки в соцсетях и ставят книжку на место. Не только селфи с книжкой, а даже мессенджи. Харьковчане умудрились внести элемент соцсетей даже в буккроссинг".

Еще одной неожиданно родившейся доброй традицией стало писать на первой странице принесенной книги послание для будущих читателей. Кто-то пишет советы, кто-то цитирует классиков, но, в основном, люди просто желают добра друг другу.

С самими книгами тоже стараются обходиться бережно. Если надо - подклеивают или чистят. Тем более что томов, томиков и брошюр становится все больше и больше. Их приносят не только горожане, но и гости Первой столицы.

Как отмечает Андрей Кравченко, "наши сотрудники каждое утро приходят сюда для того, чтобы посмотреть, что изменилось за день. Потому что люди в течении дня и приносят и уносят книги и ситуация меняется буквально в часы".

Посетители мини-библиотеки в парке Горького считают, что данный проект очень милый. Это не только любовь к чтению, не только любовь к чтению на природе, это как машина времени: томик стихов, духовой оркестр и цветущий сад.

Напомним, ранее мы писали о том, что в парке Горького установили Напомним, ранее мы писали о том, что в парке Горького установили мини-библиотеку