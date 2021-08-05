05.08.2021 16:12

Лучшие реконструкции последних лет: результаты опроса харькован

В ТОП-3 вполне предсказуемо попали знаковые парковые зоны Харькова – Парк Горького, Саржин Яр и Сад Шевченко.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ . На нашем Телеграм-канале был проведен опрос, какой из недавно построенных или реконструированных объектов города вы считаете самым лучшим.

С большим отрывом в онлайн-голосовании победил Парк Горького. За него высказались большинство харьковчан. Саржин Яр на втором месте. Немного уступил ему Сад Шевченко.

Также в списке самых лучших оказались: стадион “Металлист”, церковь Жен-Мироносиц, Харьковский ЦНАП, станция метро “Победа”, “Олимпийский” фонтан возле Дворца спорта, многоуровневая парковка в Саду Шевченко.

Харьковский архитектор Игорь Лялюк назвал результаты голосования, с одной стороны, ожидаемыми, но с другой – были также сюрпризы и неожиданности:

“Понятно, что Парк им. Горького набрал наибольше число голосов. Это самый крупный и заметный объект в городе, с которым взаимодействовал почти каждый харьковчанин. С ним сможет соперничать, разве что только обновленный Зоопарк, открытие которого, после реконструкции, ожидают многие харьковчане.

А вот второе место у водно-пейзажного парка Саржин Яр обошел - приятная неожиданность. Это пример реализации современного ландшафтного парка, который ничем по своим функциональным и эстетическим качествам не уступает лучшим из подобных работ в Европе и в мире.

Это также подтверждено и профессиональным сообществом. За эту работу авторы проекта - SBM Studio, получили Гран-при Первой Национальной премии по ландшафтной архитектуре и садовому дизайну. Этот факт не только комплимент проектировщикам этого парка, а также и харьковчанам, которые отдали ему предпочтение. Это правильный выбор!

Немного расстроили итоги голосования относительно многоуровневой парковки в Саду Шевченко. Это действительно очень качественная и профессиональная работа архитекторов. Если бы в Украине проводился конкурс на лучший паркинг, то несомненно эта работа стала победителем. Это редкий случай, когда, рассматривая новый объект в центре города испытываешь не горечь разочарования и обид за утраченные возможности и попранную гордость горожанина, а эстетическое удовольствие и патриотический подъем. Надеюсь, что харьковчане обратят на него внимание и оценят по достоинству”.