05.08.2021 15:47

ДТП в Харькове: Жуткое месиво из машин на Гагарина (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в Харькове - жесткое ДТП на одной из главных магистралей города

На проспекте Гагарина, напротив Эпицентра, разбились два легковых автомобиля и грузовик. Из одного авто вырезали живого мужчину. Скорая и МЧС на месте.

Подробностей о причинах аварии и состоянии пострадавшего пока нет, но, по предварительной информацииишут, что виноват владелец Mercedes, который подрезал грузовик и сбежал. А MAN в итоге влетел в Chevrolet Aveo на встречке.

Наопним, ранее мы писали, о смертельном ДТП Жигулей и грузовика MAN.