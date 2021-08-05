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05.08.2021  15:47   

ДТП в Харькове: Жуткое месиво из машин на Гагарина (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.


//t.me
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - жесткое ДТП на одной из главных магистралей города
 
На проспекте Гагарина, напротив Эпицентра, разбились два легковых автомобиля и грузовик. Из одного авто вырезали живого мужчину. Скорая и МЧС на месте.
 
Подробностей о причинах аварии и состоянии пострадавшего пока нет, но, по предварительной информацииишут, что виноват владелец Mercedes, который подрезал грузовик и сбежал. А MAN в итоге влетел в Chevrolet Aveo на встречке.
 
 
 
 

Наопним, ранее мы писали, о смертельном ДТП Жигулей и грузовика MAN.

Тэги:  дтп, авария, харьков, гагарина
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