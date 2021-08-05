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05.08.2021  12:15   

Смертельный обгон: в Купянске в ДТП погибли два человека

В результате смертельного дорожно-транспортного происшествия в Харьковской области погиб водитель и пассажир легковушки.

ДТП Харьков: два человека погибли в лобовом столкновении
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
В среду, 4 августа около 19:50 водитель автомобиля «ВАЗ 2101», совершая обгон, допустил лобовое столкновение с грузовиком «MAN», который двигался во встречном направлении. 
 
ДТП Харьков: два человека погибли в лобовом столкновении
 
В результате опасного маневра погиб 36-летний водитель легкового авто. Его 40-летний пассажир от полученных травм скончался позже в больнице. Водитель грузовика не пострадал. 
 
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследованиях по ч2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины). Санкция данной статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет, с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.
 
Напомним, 27 июля в селе Мальцевка Лозовского района произошло смертельное ДТП. Автомобиль "DAEWOO SENS" врезался в самосвал "МАЗ", стоящий на обочине.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, харьков
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