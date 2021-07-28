Смертельное ДТП на Харьковщине: легковушка влетела под грузовик

27 июля около 22:00 произошло дорожно-транспортное происшествие в с. Мальцевка Лозовского района Харьковской области.
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Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
Облака в Харькове уже с утра займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Местами может пройти дождь.
День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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