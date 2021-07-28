28.07.2021 09:40

Смертельное ДТП на Харьковщине: легковушка влетела под грузовик

27 июля около 22:00 произошло дорожно-транспортное происшествие в с. Мальцевка Лозовского района Харьковской области.



ГУНП

Об этом РЕДПОСТ стало известно в пресс-службе ГУ ГСЧС.

По словам спасателей, произошло столкновение "DAEWOO SENS" и самосвала "МАЗ". К сожалению 74-летний водитель и его 61-летняя пассажир скончались на месте.

Сотрудники службы спасения с помощью специнструментов извлекли тела погибших из покореженного автомобиля, а также смыли с проезжей части остатки топлива.

Обстоятельства данного происшествия на данный момент устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее мы сообщали о смертельном лобовом столкновении КАМАЗа и Газели под Харьковом